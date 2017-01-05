Уничтожение Земли планетой Х пророчат к осени 2017 года

Очередной апокалипсис предсказывает очередной «исследователь Библии» Дэвид Мид, хотя в Библии сказано, что никто кроме Бога не знает дня и часа «конца света». Со своей стороны NASA развенчала этот очередной интернет-миф: ни астероид Татутатус, ни «планета Х» никак не повредят нашей планете, потому что астероиды вроде них могут два раза в год приближаться к Земле, «нанося визиты», потом разворачиваться и уходить по своей орбите.

Сообщения о том, что очередная малая планета или комета приближается к Земле чтобы перекрыть Солнце, не новы. Из года в год кто-то из космических «скитальцев» на малое, астрономически «опасное» расстояние подходит к Земле, а в Сети появляются на эту тему новости. «Ученый» Дэвид Мид не назвал даже ту малую планету, которая якобы столкнется с Землей. Он «зашифровал» ее под кодовым названием «Х», а выводы были им сделаны на основании изучений им статистики землетрясений, которые должны иметь к небесным телам непосредственное отношение. Об этом пишет газета «Царьград».

«Новости России» пишут, что «предсказателей» нельзя назвать профессионалами в науке. Все, кто говорят в планете Нибиру или «планету Х», являются любителями. В декабре 2015 года такие же «ученые», попутно верящие в уфологию, предрекали «конец света». Но если бы «планета Х» была реальностью, НАСА давно послала бы туда зонд или спутник, чтоб изучить космическое тело досконально.