Как погиб Валерий Харламов: мифы и правда о советском хоккеисте

Любая смерть звезды спорта мирового масштаба обрастает мифами и легендами, не стал исключением Валерий Харламов, «хоккеист №1». Спустя 35 лет многие обвиняют помимо жены Валерия Ирины тренера Валерия – Виктора Тихонова: это он не взял игрока в Канаду на Кубок страны. Для талантливого нападающего это стало непереносимым ударом: он не выспался ночью, пустил за руль машины жену, а она угробила его и себя, попав в аварию.

Как, зачем и когда Валерий Харламов решил пересадить за руль «Волги» жену Ирину – неизвестно, она его уговорила или он сам предложил порулить – неясно. Даже где именно Ирина пересела на водительское сидение – до сих пор загадка. Но сажать на водительское сидение женщину в ночь на 27 августа 1981 года не стоило: всю ночь лил дождь, трасса на Ленинградском шоссе была опасной даже для опытного водителя. Ирина ничего не нарушала, ведя машину: женщина практически без опыта вождения была в 80-е названа «гонщицей», «лихачкой», ее ругали за 100 км/час. Но не могла «Волга» хоккеиста физически выжать такую скорость, а экспертиза показала 70 км/час.

Сейчас эксперты примерно воспроизвели картину произошедшего в августе 1981 года: в аварии не был никто виноват. Не была виновата Ирина, которая вела в непростых условиях, Харламов, который задремал рядом с нею, и водитель грузовика с запчастями. Все четверо, включая двоюродного брата Ирины Сергея, столкнулись не в то время и не в том месте. Водитель ЗИЛа выжил, а когда увидел, с кем столкнулся, обомлел: легенда советского спорта сидел мертвым возле кресла водителя, его рука тянулась к рулю. Ирина вылетела через лобовое стекло, ее брат сидел мертвый сзади. За день до аварии меняли асфальт, маленькая «кочка» 5-7 см. погубила большую семью Харламова, к тому же у его «Волги» намокли колодки. Команда в те годы никого не винила в смерти игрока в отличие от фанатов: говорили, что «судьба отняла».