Александр Кержаков из клуба “Зенит” решил закончить свою карьеру футболиста, но при этом остаться в команде. По словам главы питерского клуба Сергея Фурсенко, Кержакова можно задействовать в вопросах профессионального роста новичков, так как у него за плечами огромный опыт. Недавно Кержакову поручили быть координатором юношеских команд.

По сообщению информационного агентства “Новости”, известный футболист из “Зенита” Кержаков Александр решил подвести черту под своей профессиональной карьерой. Он уходит из футбола, но не из своей команды. Сергей Фурсенко, глава питерского футбольного клуба, объяснил, что они намерены использовать богатый опыт Кержакова для обучения приходящей к ним молодежи. Также руководство клуба намерено устроить достойные проводы своему бомбардиру.

На данный момент известно, что Александр Кержаков занимает в “Зените” пост тренера молодежных команд. В его новые обязанности входит контроль за профессиональным ростом молодых футболистов и их становление на пути от академии до настоящей команды.

Напомним, что Александр Кержаков — самый лучший футбольный бомбардир клуба “Зенит” за все время его существования. За плечами профессионала — 386 матчей и 226 забитых голов. Кержаков 3 раза удостаивался “Кубка России” и два раза выходил победителем на “Суперкубке”. За свою сборную футболист играл девяносто раз и забил тридцать мячей, став непревзойденным бомбардиром этого клуба.

С 2015 года Кержаков занимается благотворительной деятельностью. Он является соучредителем фонда “Звезды детям”.