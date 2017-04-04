Александр Овечкин спровоцировал очередную драку на льду

Александр Овечкин, который является капитаном команды «Вашингтон Кэпиталз» во время матча НХЛ стал провокатором драки. Команда во главе со спортсменом вышла на лед против «Коламбуса». Массовая потасовка произошла прямо на льду, в ней приняли участие все полевые хоккеисты.

В результате провокации Овечкина, которая наблюдалась во время игры чемпионата НХЛ, спортсмену присудили пару минут штрафа. Стоит отметить, что данная драка является не первой в карьере хоккеиста. Так, в сентябре 11 лет назад на выставочной игре с «Филадельфией» россиянин напал на Майка Ричардса. Ранее спортсмены не раз пересекались на юнорских и молодежных спортивных мероприятия. Их противостояние было немного сумбурным. Сначала арбитры смогли успокоить спортсменов, но это не помогло, и свой поединок они все же провели. В результате драки победу одержал канадец.

Подобное противостояние произошло в тот же год, несколько месяцев спустя. Овечкин ударил в спину Даниэля Бриера, Пол Гостэд заступился за своего партнера. Драка особо не получилась, так как арбитраж оперативно вмешался в конфликт.

Еще один инцидент произошел в начале 2010 года.Команда Овечкина практически проигрывала конкурентам «Тамп-Бэй», и российский спортсмен применил силу против Стивена Дауни, который имеет агрессивный характер. Канадцу такое отношение со стороны Овечкина не понравилось, и он буквально накинулся на него. Драка снова не состоялась, так как команды вмешались.