Александр Волков одержал третью подряд победу в организации UFC, одолев голландца Стефана Штруве. Россиянин имел преимущество и досрочно победил оппонента в третьем раунде. Штруве же вел бой достаточно грязно, а также оставил рассечение Волкову уже в первом раунде.

Российский боец смешанного стиля Александр Волков уверенно выступил на очередном турнире UFC, который проходил в Роттердаме – в родной стране оппонента Волкова. Стефан Штруве считался самым опасным оппонентом россиянина за все, правда, не столь продолжительное, время его выступлений в UFC. Тем не менее он справился с оппонентом, рост которого, к слову, составляет 213 сантиметров.

Бой проходил достаточно грязно, преимущественно, по инициативе голландца. Тот часто выставлял открытую ладонь вперед, тем самым попадая пальцами в глаза Александру. Ситуацию для Волкова усугубило неприятное рассечение, полученное еще в первом раунде. Существовал даже риск досрочной остановки боя, если бы врачи сочли это нужным. Однако Волков продолжил выступать, и в третьем раунде нанес Стефану мощный и точный удар в стойке, после чего Штруве упал на настил. Александр бросился добивать оппонента, и рефери остановил бой.

После поединка россиянин признался, что поединок проходил достаточно грязно. Александр при этом отметил, что опасался не столько за «грязь» со стороны соперника, сколько за то, что врачи остановятся поединок. Получив повреждение глаза, Волков стал хуже видеть. По его словам, это, в целом, не сказалось на ходе боя, и он был твердо уверен, что сможет финишировать оппонента: