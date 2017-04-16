Александр Волков уверенно победил Роя Нельсона на UFC on FOX 24

Сегодня утром, 16 апреля по времени Москвы, российский боец ММА Александр Волков уверенно победил американца Роя Нельсона. Поединок проходил в рамках турнира UFC on FOX 24 в Канзас-Сити. Бой прошел всю дистанцию, но российский тяжеловес доминировал все три раунда и победил единогласным решением судей.

Россиянин Александр Волков сделал еще один шаг к титульному бою в UFC. Очередным его оппонентом стал Рой Нельсон – «большой» американец, который знаменит своими правыми оверхендами. Накануне этого поединка Александр рассказал, что его план на бой – работа с дистанции и в клинче. Похоже, Волкову удалось воплотить этот план в жизнь.

Александр повел в схватке с самого начала сражения, и старался вести бой в стойке, умело защищаясь от тейкдаунов Нельсона. Рой раз за разом выбрасывал фирменный правый удар, но он ни разу так и не достиг цели, постоянно приходясь по воздуху или по защите оппонента.

После первого раунда было видно, что Рой откровенно устал и опаздывает за быстрым и более свежим Волковым. Александр же продолжал работать с дистанции, где имел преимущество за счет длины конечностей, и в клинче.

В итоге, все три раунда прошли под диктовку Волкова. Ему удалось нанести несколько точных комбинационных ударов. Правда, Нельсона он так и не потряс, но победил, в целом, очень уверенно. Все трое судей отдали россиянину победу с разрывом в три очка. После боя наш боец признал, что поединок был нелегким, поздравил соотечественников с Пасхой и пообещал двигаться дальше.