Анна Погорилая показала провальное выступление на ЧМ-2017 по фигурному катанию

Вчера состоялось выступление спортсменки из РФ. Так, Анна Погорилая показала свою программу на женском одиночном катании, которая была расценена как провал. Эксперты считают, что это не конец ее карьеры, нужно бороться дальше.

29 марта в столице Финляндии стартовал ЧМ по фигурному катанию, он завершится 2 апреля. Прошло выступление Анны Погорилой, которое было признано провальным. Александр Горшков, являющийся президентом ФФККР, заявил, что не считает это концом карьеры спортсменки.

«Бывают различные ситуации. Лед слишком скользкий, кто-то из спортсменов может его приручить, а кто-то не в силах. Считаю, необходимо продолжать работать и дальше. Я лично ей сказал, что на этом жизнь не закончилась. Анна согласилась с моим мнением», — говорит Горшков.

Стоит уточнить, что во время своего выступления спортсменка сорвала его по причине неожиданных падений, которые произошли четыре раза. На этом чемпионате ей досталось 13 место. Необходимо отметить, что россиянка является бронзовой медалисткой прошлого первенства мира.

Также глава ФФККР оценил выступление еще одной россиянки. По его мнению, Мария Сотскова продемонстрировала отменный дебют на мировом первенстве. В Хельсинки она была удостоена восьмого места.

«Мария смогла показать хорошее выступление на короткой программе, не совсем относится к произвольной. Это хороший дебют. Умница!», — утверждает Горшков.