Ирландский боец ММА с российскими корнями Артем Лобов дал комментарии после своего недавнего поединка против Каба Свонсона. «Русский молот» Лобов проиграл судейским решением в рамках турнира UFC в Нэшвилле, однако выглядел очень хорошо и несколько раз потряс своего более именитого соперника.

Бой спарринг-партнера Конора МакГрегора, Артема Лобова, против «Киллера» Каба Свонсона многие оценивали как авантюру. Однако ирландец с российскими корнями дал лучший ответ своим критикам, показав невероятную стойкость, хорошую выносливость и просто замечательное выступление. Артем забрал первый раунд, но все оставшиеся проиграл. Но это поражение Лобов может занести себе в актив.

После поединка Лобов заявил, что не разочарован своим выступлением. «Русский молот» считает, что раз бой получился красивыми, и понравился зрителям, то он уже априори не может считаться провальным.

«Я надеюсь, что фанатам понравился поединок, потому что именно они заказывают шоу. Если никто не смотрит поединок, то никому и не заплатят. В этом весь смысл. Если бой был ярким, то можно назвать его успешным», — уверен Артем.

Рассказал боец и о травмах, полученных в бою. По словам Артема, среди значимого ущерба – подпухший глаз и травмированная нога. Но если синяки и рассечения – травмы пустяковые, то проблемы с ногой могут привести к длительному отстранению спортсмена. Но как только все травмы будут залечены, Лобов мечтает вновь выйти в клетку.