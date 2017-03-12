Аманда Захуй, перспективная молодая баскетболистка из российской «Надежды» из города Оренбург, столкнулась с не очень приятной ситуацией в команде. 23-летней спортсменке пришлось изменить свою фамилию.

Шведская спортсменка, мать которой имеет французские корни, а отец – африканские, сменила фамилию на майке из-за проблемы созвучности ее фамилии с известным в современном обществе российским фольклорным выражением. Сама девушка не давала никаких комментариев на этот счет, зато своим мнением по этому поводу поделился представитель «Надежды» из Оренбурга.

Селекционер клуба Егор Храмкин признался, что в руководстве команды прекрасно понимали, что фамилия девушки Захуй будет ассоциироваться с неприятными выражениями у поклонников баскетбола. При этом самой баскетболистке запретили давать какие-либо комментарии на эту тему. Поэтому, дабы избежать неприятностей, сравнений и оскорблений, фамилию девушки на ее майке просто изменили. Теперь на спине у Аманды написано Базокоу. Это – девичья фамилия ее мамы. Таким образом, конфликтная ситуация была решена.

Отметим, что 23-летняя Аманда считается очень перспективной спортсменкой и имеет очень внушительные антропометрические данные. При росте в 195 см она весит 100 кг, что для спортсмена ее профессии очень выгодно.