Бой Федора Емельяненко 18 февраля 2017 года отменен: комментарии от организаторов, Федора и других бойцов ММА

Бой Федора Емельяненко 18 февраля 2017 года не состоялся. Сегодня утром в американском Сан-Хосе прошел турнир «Беллатор 172», а главным событием вечера должна была стать встреча Федора с американцем Мэттом Митрионом. За несколько часов до поединка представители организации сообщили об отмене боя по причине болезни Митриона.

Официальная версия отмены – болезнь почек американца. Фанаты же скептически отнеслись к этой новости. Некоторые сетуют на зря купленные билеты, другие в социальных сетях считают, что Митрион попросту испугался Федора, и бой вовсе не состоится уже никогда.

Правда, организаторы турнира обещают провести поединок на пару месяцев позже. При этом не ясно, будет ли это бой Федора против Мэтта, или же придется искать замену Митриону. Сам Федор отреагировал на отмену боя в привычной для себя манере, не став упрекать американца, а также заявил, что их бой состоится позже.

Что будет с деньгами, которые зрители потратили на билеты главного события вечера, неизвестно. Судя по всему, организаторы проведут возврат средств.

Реакция спортивного мира на это событие оказалась неоднозначной. Большинство других бойцов ММА с досадой отреагировали на отмену боя, но в то же время, многие отнеслись с пониманием. Некоторые прямо обвинили Мэтта в алкоголизме, другие – в допинге, а третьи предложили организаторам «Беллатор» свести Федора в поединке за титул уже в следующем бою.