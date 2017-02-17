Бой Федора Емельяненко в феврале 2017: бой определит исход дальнейшей карьеры российского спортсмена

Завтра состоится поединок Федора Емельяненко, его оппонентом станет Мэтт Митрион. Их встреча состоится в Сан-Хосе, она запланирована в рамках Bellator 172.

Желающие посмотреть бой могут включить телеканал «МатчТВ» в 05:00, в это время будет идти прямая трансляция. Важным моментом является то, что данный бой определит дальнейшую карьеру легендарного российского бойца. После того, как Емельяненко тяжело и спорно победил Фернандо Мальдонадо прошлым летом, в мире спорта заговорили о закате его спортивной карьеры. Но победа над американцем сможет порадовать болельщиком яркими боями до его ухода с ринга.

Стоит отметить, что исходя из подписанного Емельяненком контракта с Bellator, спортсмен обязан участвовать в паре поединках. По соглашению имеется возможность еще одного боя, если будет взаимное согласие сторон. Но пару дней назад российский боец заявил о завершении карьеры, которое последует после окончания этого контракта. Напомним, данный бой станет 42 выходом Федора Емельяненко на ринг. За свою карьеру он заполучил 36 побед, 11 из них нокаутом. Что касается поражений, их в истории спортсмена всего четыре. Американский спортсмен Мэтт Митрион имеет 11 побед из 16 поединков.