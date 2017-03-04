Бой Хабиба Нурмагомедова 4 марта с Тони Фергюсоном стоит под вопросом

Бой бойцов ММА за звание временного абсолютного чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона стоит под вопросом. Вчера. 3 марта Хабибу во время взвешивания стало очень плохо, его доставили в больницу с подозрением на камни в почках и проблемы с печенью. Тренер и по совместительству отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов беспокоится о сыне больше всех.

Люди, хорошо знающие семью Нурмагомедовых, отметили, что такая процедура как сгонка веса отнимает здоровье и больше всего «бьет» именно по почкам. Вес Хабиба Нурмагомедова и его противника Тони Фергюсона колеблется в пределах 70 кг. Каждый хотел выйти во временные абсолютным чемпионы, чтоб сойтись с нынешним абсолютном чемпионом Конором Макгрегором из Ирландии. Но здоровье перед решительным боем не в первый раз подводит Хабиба Нурмагомедова: в феврале сорвался бой с Емельненко. Тот отказался выйти в клетке с другим бойцом, дожидаясь именно Нурмагомедова, но камни в почках могут сделать бесполезными все титулы и победы.

Больше всего в ситуации с сыном чувствует себя виноватым тренер Абдулманап Нурмагомедов. Он заявил, что о карьере они с сыном поговорят позже, а пока здоровье на первом месте. Два года спортсмену еще можно проводить бои, а потом почки могут не выдержать постоянные сгонки веса. Фергюсон нормально отнесся к отмене боя и пожелал сопернику скорейшего выздоровления.