Борнмут-Арсенал: букмекеры отдают победу лондонской команде

Сегодня состоится игра между Арсеналом и Борнмутом. Это будет 20-й тур чемпионата Англии. Букмекеры уже успели сделать ставки. Об этом передает российское издание.

Букмекеры считают, что в данной игре победа светит клубу из Лондона. Так, на Арсенал контора приняла ставки, коэффициент которых составил 1,67. Что касается победы их конкурентов, это оценивают с коэффициентом в 5,0. Имеется вариант ничьи, ее прогнозируют с коэффициентом 4,0.

Контора William Hill также отдает победу Арсеналу, здесь на данную команду принимается ставка, коэффициент которой составляет 1,7. Остальные показатели также совпадают с другими букмекерами. Стоит отметить, что встреча команд состоится на стадионе Дин Корт, расположенном в Борнмуте.

Напомним, ранее сообщалось, что лондонская команда ожидает расстаться с Алексисом Санчесом и уже имеет замену для него. Руководство команды думает, что уход последует после проблем с продлением контракта. Поэтому рассматривается подписание Марко Ройса, который является лидером дортмундской Боруссии. Он является приоритетом для Арсена Венгера. Спортсмен настаивает на увеличении заработной платы, но клуб не может пойти на такие запросы Санчеса. В Китае ему предлагают намного большую зарплату.