Буллит Никиты Кучерова привел в восторг любителей спорта

Пользователи интернета активно обсуждают роскошный буллит Никиты Кучерова, который является форвардом «Тампы».

Никита Кучеров на сегодняшний день стал одним из самых обсуждаемых личностей в интернете. Так, не утихает обсуждение его буллита, который он провернул во время матча против «Баффало». Российский спортсмен смог забить шайбу в ворота соперника без броска, партнеры по команде были в восторге от такого действия.

Необходимо отметить, что основное время поединка закончилось ничьей, российский спортсмен принес победу команде благодаря серии буллитов. Для этого он использовал издевательский финт, который привел вратаря соперника к дезориентации, это было проведено с помощью ложного замаха клюшки. В результате шайба, имея низкую скорость, прокатилась у голкипера между ног. Тайлер Джонсон, который является одноклубником Кучерова, заявил, что данный трюк спортсмен постоянно проворачивает во время тренировок, поэтому считает, что это было намеренное действие.

«Большинство спортсменов пытаются провернуть это, но нелегко представить такое во время матча НХЛ. Но что сказать…это же Никита. Данный гол это хит», — говорит Джонсон.

Стоит уточнить, что за пару часов видео с буллитом российского спортсмена просмотрело большое количество пользователей интернета.