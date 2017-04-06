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Нынешнего нападающего сборной Нигерии Ахмеда Мусу задержали из-за подозрений в избиении своей жены. После допроса футболиста отпустили, не предъявив ему при этом обвинения. Об этом сообщило издание «Daily Mail».

Бывший игрок футбольного клуба ЦСКА Ахмед Муса был задержан за избиение своей жены
Фото: neldekstop.ru

Эту ситуацию поспешил прокомментировать официальный представитель клуба, в котором играет футболист. Он заявил, что в клубе прекрасно знают о произошедшем инциденте с задержанием их игрока. Представитель добавил, расследование произошедшего уже прекращено.

Напомним, что ранее Муса выступал за футбольный клуб ЦСКА из которого в 2016 году перешел в клуб «Лестер». В прошлом сезоне он принял участие в 19-ти матчах, забив при этом только 2 мяча.

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