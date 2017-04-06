Бывший игрок футбольного клуба ЦСКА Ахмед Муса был задержан за избиение своей жены

Нынешнего нападающего сборной Нигерии Ахмеда Мусу задержали из-за подозрений в избиении своей жены. После допроса футболиста отпустили, не предъявив ему при этом обвинения. Об этом сообщило издание «Daily Mail».

Эту ситуацию поспешил прокомментировать официальный представитель клуба, в котором играет футболист. Он заявил, что в клубе прекрасно знают о произошедшем инциденте с задержанием их игрока. Представитель добавил, расследование произошедшего уже прекращено.

Напомним, что ранее Муса выступал за футбольный клуб ЦСКА из которого в 2016 году перешел в клуб «Лестер». В прошлом сезоне он принял участие в 19-ти матчах, забив при этом только 2 мяча.