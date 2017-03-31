ЧМ по фигурному катанию 2017: Тарасова и Морозов могли отказаться от выступления из-за травмы

Чемпионы Европы, а также обладатели финала Гран-при парного катания Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступили на ЧМ с короткой программой. Пара заняла третье место, став лучшими среди остальных дуэтов из РФ. До выступления появилась информация, что спортсмены могут не выйти на лед из-за травмы.

Партнерша Владимира Морозова получила травму, по причине которой их выступление могло не состояться. Об этом рассказал тренер пары.

«Во время повторения программы, которая готовилась на чемпионат, Женя упала, а Вова наехал на нее. Это произошло на предстартовой тренировке, когда они исполняли свою дорожку. В результате этого происшествия у спортсменки порез ниже колена на левой ноге. Медики вынуждены были наложить ей около десяти швов», — говорит Нина Мозер.

Несмотря на это, российская пара сумела собрать свои силы и показать отменный результат. Что касается первого места оно досталось китайским спортсменам, а второе паре из Германии.

Сегодня пройдет соревнования танцев на льду, спортсмены выступят с коротким танцем. Программа начнется в 11:00 по московскому времени, а в 18:00 пройдет произвольная программа женского пола.

Напомним, ЧМ по фигурному катанию стартовал 29 марта. Он проходит в Финляндии. Стоит отметить, что здесь пройдет борьба не только за награды, но и за лицензию на Белые Игры, которые пройдут в следующем году. В стране данный чемпионат проходит в третий раз, ранее он состоялся в 1983 году и 1999 году.