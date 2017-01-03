ЧМ по хоккею среди молодежи: сборные РФ и США сразятся 4 января

Молодежной сборной РФ по хоккею предстоит сразиться с США. Данная встреча должна состояться 4 января. Об этом передает российское издание.

Благодаря победе российской сборной в игре с Данией, спортсмены вышли в полуфинал. Здесь их ожидает сборная Америки, которая ранее победила у сборной Швеции. Встреча команд произошла в четвертьфинале, в Торонто. По итогам игры получены результаты 3:2. Что касается матча РФ и США, его прямую трансляцию можно будет посмотреть в 23:00 по московскому времени. Стоит отметить, что во время игры РФ и Словакии был достигнут счет 2:0, победу одержали российские спортсмены. Денис Гурьянов, на 30 минуте смог открыть счет, а в середине игры в третьем периоде участник сборной Тренин благодаря передачи Уракова смог удвоить счет.

Интересным моментом является то, что сборной отказали в минуте молчания в память о жертвах крушения Ту-154. После обращения представителей команды с данной просьбой к ИИХФ, они услышали отрицательный ответ. Ассоциация объяснила это тем, что не проводит памятные минуты по событиям, которые не имеют связи с хоккеем. Но российские спортсмены получили разрешение выйти на игру в траурных повязках. Напомним, данный чемпионат среди молодежки начался с 26.12.2016 и продлится до 05.01.2017. Российская сборная попала в группу В, где также выступает США, Словакия, Канада и Латвия.