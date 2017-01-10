Денис Янкин — чемпион Европы по боксу погиб в ДТП с грузовиком в Шерегеше, как пишет «Комсомольская правда». Он в своей «Ладе Гранте» столкнулся с грузовиком и не выжил, как и два его товарища-пассажира. По предварительным данным, Денис Янкин не справился с управлением и вылетел на встречную полосу на трассе «Чугунаш-Черегеш».

Денис Янкин дважды становился чемпионом Европы по боксу и пять раз – чемпионом России, выступал на чемпионате вооруженных сил России и три раза побеждал. Но для спортсменов-боксеров «спортивная жизнь» недолгая, и Янкин нашел после «большого спорта» работу в охране. В тот злополучный день 9 января он ехал на работу, на курорт «Шерегеш» для горнолыжников, и сворачивать должен был в секторе Е – на месте гибели. «Советский спорт» до сих пор помнит боксера, который «гремел» в 90-е, а ушел из спорта в 2000-е, и чтит его память. Работники курорта тоже сопереживают горю семей погибших – Янкина они хорошо знали, второй погибший тоже работал у них на базе, третий приехал погостить в Кемеровскую область.

Сейчас ГИБДД устанавливает картину произошедшего. Возможно, боксер сам был виноват, рискнув жизнями друзей и своею на 16-ом километре, а возможно, трасса была в плохом состоянии. Водитель «Урала» вряд ли мог что-то сделать: навстречу вылетела «Лада», корой не место на противоположной полосе. полиция уже уверена, что неправ в той ситуации был Янкин, как бы обидно это ни звучало для поклонников спорта. Боксер не учел состояние трассы на том отрезке.