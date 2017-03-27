Дмитрий Тарасов: на «РЕН-ТВ» не смогли опровергнуть слова футболиста о «лузерах» в сборной России

Дмитрий Тарасов оказался в центре резонансного скандала. Телеканал «РЕН-ТВ» не смог опровергнуть слова о сборной России по футболу, якобы принадлежащие Дмитрию. Ранее сам футболист заявил, что не говорил ничего подобного.

Скандал разразился после матча футбольных сборных России и Кот-д’Ивуара. «РЕН-ТВ» приводил слова, которые якобы принадлежат Дмитрию. Тарасов обвиняет своих соотечественников в плохой игре, прибегая при этом к откровенным оскорблениям. Дмитрий называет футболистов нашей сборной «лузерами» и «лохами». По словам футболиста, фанаты сборной России должны оказать давление на игроков, дабы те улучшили качество своей игры.

Такое заявление, которое якобы принадлежит Дмитрию, вызвало бурную реакцию в обществе. Однако сам Тарасов решительно заявил, что ничего подобного не говорил. За своего футболиста вступились и в руководстве «Локомотива». Пресс-служба столичного клуба сообщила, что Тарасов действительно не говорил ничего подобного. Также в «Локо» выразили надежду, что «РЕН-ТВ» выступит с официальным опровержением.

В ответ на телеканале так и не смогли опровергнуть слова футболиста, но сообщили, как развивались события на самом деле. По сообщениям пресс-службы «РЕН-ТВ», представители канала позвонили по номеру, которым ранее уже связывались с Дмитрием. В заявлении подчеркивается, что звонок был совершен именно по тому номеру, по которому ранее уже была установлена связь с Тарасовым.

Кто ответил на той линии провода на этот раз, на канале не уточнили. Однако голос, судя по всему, напоминал голос Дмитрия.