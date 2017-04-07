Допинг-проба кенийской бегуньи дала положительный результат

Кенийская бегунья, ставшая олимпийской чемпионкой в прошлом году, прошла проверку на допинг, которая дала положительный результат. Оказалось, что в крови Сумгонг удалось найти эритропоэтин. Об этом сообщает одно информационное агентство, ссылаясь на IAAF.

Проба крови была взята у кенийской бегуньи Сумонг, вне периода времени для соревнований. Результат теста оказался положительным, в крови кенийки эксперты нашли эритропоэтин. IAAF подтвердил информацию о том, что по факту обнаружения в крови спортсменки допинга началось разбирательство.

Это тестирование является одним из этапов программы тестирования элитных марафонцев. Отметим, что Джемима Сумгонг носит звание первой кенийской жениной, которая смогла завоевать олимпийское золото в марафоне.