Емельяненко и Митрион могут провести свой бой в мае или июне

Федор Емельяненко и Мэтт Митрион отменили свой поединок. Сегодня утром, 19 февраля (вечером 18 февраля по времени США), на турнире Bellator 172 Федор и Мэтт должны были возглавить основной кард вечера. Однако поединок пришлось перенести из-за болезни, обнаруженной у Мэтта за несколько часов до боя.

Для Федора этот бой должен был стать дебютным в организации Bellator. Победитель его боя с Митрионом должен был встретиться в матче за титул чемпиона.

Официальная причина отмены боя – болезнь, которую обнаружили у Мэтта Митриона. Врачи запретили американцу выступать после того, как в его почках были обнаружены камни.

В организации пытались найти замену американцу, но в такой короткий срок сделать этого не удалось. Таким образом, главное событие вечера было отменено.

Перенесут ли их встречу на более поздний срок, пока неизвестно. Представитель руководства «Беллатора» Скотт Кокер заявил, что организация попросту не успела найти замену для Емельяненко. Кроме того, Кокер рассказал о сроках организации следующего боя для Федора. По его словам, Емельяненко должен провести свой поединок в мае или июне. Но при этом пока невозможно сказать, выйдет ли он в клетку против Митриона.

Сам Емельяненко отреагировал на отмену боя спокойно, отметив, что много готовился к поединку, а также пожелав сопернику скорейшего выздоровления. При этом Федор заявил, что бой с Мэттом будет перенесен.