Евгения Медведева выиграла ЧМ-2017: у тренера спортсменки остались претензии к выступлению

Фигуристка Евгения Медведева стала лучшей на чемпионате мира по фигурному катанию, состоявшийся в столице Финляндии. Россиянка смогла заработать 233,41 балла после произвольного выступления. Своим исполнением россиянка смогла обновить несколько личных рекордов мира.

Женя Медведева в очередной раз стала лучшей фигуристкой в мире. Благодаря безукоризненному исполнению программы, 17-летняя россиянка защитила титул чемпиона мира. Ее главными соперницами стали канадки. Сразу после выступления спортсменки из РФ стало ясно, что ее невозможно превзойти. Необходимо уточнить, что Медведева смогла опередить свою ближайшую преследовательницу всего на 14 баллов.

Реакция тренера Медведевой после впечатляющего выступления удивила окружающих. Так, Тутберидзе заявила, что прокат не задался. Ее подопечная согласилась с этим мнением, объяснив это тем, что не хватило эмоций.

«Абсолютно во время каждого выступления получаю удовольствие. Люблю, что делаю, иногда появляются моменты, когда активизируются тараканы в моей голове, мешающие выложиться на все 100%. С ними необходимо справлять, сегодня я сумела это сделать. Во время дороги на чемпионам, были мысли о скором завершении», — рассказала чемпионка.

Данная победа считается не первой в карьере молодой спортсменки, ранее она выигрывала мировое первенство. Непокоренной вершиной для россиянки являются Олимпийские игры, в которых она планирует принять участие в феврале следующего года.