Евгения Медведева выиграла у фигуристки Каролины Костнер

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходил 27 января в Остраве (Чехия). Фигуристки-«одиночницы» сражались за медали, и нашей соотечественнице Евгении Медведевой удалось завоевать первое место. Она оказалась лучше Каролины Костнер из Италии, и побеждает уже второй год подряд.

Результаты «лунной девочки» просто поразительны – 229,7 баллов, и «серебряная» медалистка Анна Погорилая от нее ощутимо отстает – 211,4 балла. Итальянке на их фоне и вовсе не повезло – всего 210,5 баллов и «бронза». Четвертое место, предусмотренное на чемпионате, получила россиянка Мария Сотскова. Спортивные обозреватели хвалят Женю на страницах СМИ, подчеркивают ее юный возраст и большие достижения, а так же каскад из четырех тройных прыжков на тренировке. По нынешним правилам такая фигура бесполезна и не котируется, но немногие взрослые фигуристки способны ее проделать.

Евгения Медведева показала, что каскады большей легкости чем те, на которые она способна – для нее игрушки. На ее фоне Анна Погорилая не имела шансов, второе место пришлось «выгрызать» у Италии. Каролина Костнер вернулась после двухгодичного перерыва, но показала себя сильным соперником. А Медведева исполняла программу, что называется, «в удовольствие», удивляясь, что за это еще и медали дают.