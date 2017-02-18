Федор Емельяненко и Мэтт Митрион: трансляция боя состоится в 05:00 по московскому времени

Завтра рано утром ожидается долгожданный бой, в котором примет участие Федор Емельяненко и Мэтт Митрион. Поболеть за российского спортсмена можно будет в 05:00 по московскому времени.

Необходимо отметить, что очередной поединок россиянина ждали с нетерпением. Так как после встречи на ринге с Фабио Мальдонадо боец взял короткий отдых. Некоторые утверждали, что данная победа досталась россиянину незаслуженно.

Недавно стало известно о подписании спортсменом контракта с Bellator. Президентом компании для предстоящего боя был выбран соперник Мэтт Митрион. Стоит отметить, что американский спортсмен является тяжеловесом с рекордом 11-5. Два поединка дошли до судебного разбирательства, десять раз отправлял своих оппонентов в нокаут. Подготовка Емельяненко проходила в Старом Осколе, город также посетил тренер по кикбоксингу из Голландии Петер Тайсе. Отмечается, что российский спортсмен находится в прекрасной форме, весы показали отметку около 108 кг. Что касается его соперника, его вес составил 116,8 кг.

Напомним, поединок между Емельяненко и Митрионом состоится в Сан-Хосе. Во время турнира также состоится бой между Анатолием Токовым и Франсиско Франсе.