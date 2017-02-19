Федор Емельяненко, последние новости: заменить выбывшего Митриона могли Ортис или Соннен

Сегодня утром в Сан-Хосе должен был пройти долгожданный поединок Федора Емельяненко против американского бойца Мэтта Митриона. Этот бой должен был быть третьим после возобновления карьеры Федором и дебютным в организации Bellator. Однако только в день боя появилась информация, что медики запретили американцу драться.

В Bellator попытались найти замену Митриону, но не успели этого сделать. В качестве возможных вариантов рассматривались знаменитые бойцы Тито Ортис и Чал Соннен, однако ни с одним из них договориться не удалось. При этом многие раскритиковали организацию за то, что руководство не побеспокоилось о замене для кого-то из бойцов заранее.

Причиной отмены боя стала болезнь Мэтта Митриона. Врачи обнаружили в его почках камни. Причем случилось это буквально за несколько дней до поединка. Мэтт Митрион извинился перед фанатами, а позже рассказал в своем Твиттере, что допустил ошибку, когда его команда объявила о проведении after party после боя. В микроблоге Митриона действительно появилось сообщение о вечеринке. Позже Мэтт опроверг эту информацию, сославшись на то, что его помощник не знал об отмене боя.

Федор Емельяненко тоже прокомментировал инцидент с отменой боя. Россиянин рассказал, что проделал большую работу в подготовке к бою, но при этом поддержал Мэтта, пожелав ему скорейшего выздоровления. Свой следующий бой Федор может провести через несколько месяцев.