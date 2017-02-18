Федор Емельяненко «уступил» Мэтту Митриону на процедуре взвешивания в Сан-Хосе

Уже завтра утром, 19 февраля, в американском Сан-Хосе состоится одно из наиболее ожидаемых спортивных событий месяца – бой по правилам ММА между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом. А днем ранее, в ночь на субботу состоялась церемония взвешивания. Ее результаты оказались вполне ожидаемыми.

Российская легенда Федор Емельяненко показал вес 107,5 килограмм. Его оппонент «перевесил» Емельяненко почти на десять кило. Его вес составил 116,8 килограмм.

Напомним, что бой Емельяненко и Митриона запланирован на 18 февраля по времени США, однако в России в это время будет уже утро 19 февраля. Начало трансляции основного карда турнира запланировано на 5:00 по московскому времени.

Бой будет проходить в рамках бойцовской организации Bellator, которая считается одной из самых престижных в ММА. Ранее стало известно, что победитель боя между Федором и Мэттом получит право на титульный бой.

Для Емельяненко этот поединок станет третьим после его возвращения в бои. В предыдущем своем бою Федор добыл очень тяжелую победу над ударником Фабио Мальдонадо, однако тот поединок вызвал много споров. Емельяненко начал очень уверенно, но в какой-то момент нарвался на встречный удар от Фабио и был близок нокауту, но чудом сумел «сохраниться» и, в итоге, довел бой до победного конца.