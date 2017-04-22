Фестиваль света в Санкт-Петербурге состоится на местном футбольном стадионе после первой официальной игры на этой арене. Мероприятие будет проводиться в российской северной столице уже не в первый раз. Площадку для проведения светового шоу россияне выбирали в ходе онлайн-голосования.

Как передает ТАСС, стадион «Санкт-Петербург» станет местом для организации третьего ежегодного фестиваля света. Граждане выбрали футбольную арену в качестве места проведения мероприятия в ходе онлайн-кампании Интернете. Андрей Мушкарев, являющийся председателем туристического комитета северной столицы, назвал шоу «ультрасовременным», а также рассказал, что общая площадь представления составит порядка шести тысяч квадратных метров. В своем роде шоу станет одним из наиболее масштабных во всей Европе.

Чиновник считает, что световое шоу на «Санкт-Петербурге» станет еще более актуальным в преддверии чемпионата мира, который Россия примет в 2018 году. В числе стадионов, отобранных для проведения матчей мирового первенства, будет и питерская арена.

«Стадион «Санкт-Петербург» должен стать еще одним спортивным символом города, Говоря о матчах ЧМ-2018, гости будут вспоминать Петербург, его стадион, и его открытие», — сообщил Мушкарев и добавил, что город получит «праздник».

Непосредственно сам световой фестиваль должен состояться на футбольной арене после первого официального матча на этом стадионе. Сроки спортивного мероприятия пока не называются.