Бой между Флойдом Мэйуэзером и Конором МакГрегором официально утвержден. Боксерский поединок в рамках 12 раундов, в весовой категории до 69,9 кг, пройдет 26 августа на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. Организацией боя занимается телеканал Showtime при участии UFC.

Главное событие в мире боевых искусств этого года, а, возможно, и последнего десятилетия, боксерский матч между Флойдом Мэйуэзером и Конором МакГрегором официально утвержден. Поединок по правилам бокса пройдет в Лас-Вегасе 26 августа 2017 года. Данную информацию уже официально подтвердили оба спортсмена, организаторы боя и представили бойцов.

Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather) Июн 14 2017 в 2:30 PDT

Мегафайт состоится на домашней арене американца – на MGM Grand. Как и предполагалось, поединок будет проходить по классическим правилам бокса, в весовой категории до 69,9 кг, которая не является чужой для обоих спортсменов.

THE FIGHT IS ON. A post shared by Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) on Jun 14, 2017 at 2:21pm PDT

Подробности контракта на этот супербой пока не разглашаются. Спортивные эксперты и аналитики предсказывали, что каждый из спортсменов сможет заработать на этом поединке не меньше ста миллионов долларов, а наиболее смелые аналитики предсказывали, что общая выручка от поединка составил около 600 миллионов.

Президент UFC Дана Уайт тоже подтвердил официальную организацию боя. Комментируя этот суперпоединок, Уайт заявил, что у МакГрегора есть шансы благодаря важному фактору – он левша. По словам Даны, на протяжении всей карьеры Флойда у него возникали проблемы только с левшами. Кроме того, Дана считает, что еще одной интригой будет то, сможет ли Конор хотя бы раз коснуться к Флойду на протяжении всего боя:

«Если и были у Флойда какие-либо проблемы в боях, то с левшами. При этом Конор безусловный мастер нокаутов. Бой интересен еще вот чем: сможет ли Конор за 12 раундов коснуться Флойда?»

Уайт также раскрыл некоторые подробности организации. Эксклюзивные права на показ, а, соответственно, и на организацию боя, находятся у канала Showtime. Но со своей стороны UFC тоже займется подготовкой и раскруткой боя.