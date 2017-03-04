Футболист Александр Кокоркин не раз был задержан за нарушения правил дорожного движения, но его езда во встречной полосе на «Бентли» 25 февраля вывела из себя всё МВД Москвы. Кокоркин — спортсмен очень перспективный, многообещающий, но ведет разгульный образ жизни.

Гонять по встречной футболист надумал ночью в центре Москвы. Пресс-служба МВД долго не хотела называть имя известного нарушителя, но личность Кокоркина все равно стала известна СМИ. За такие «маневры» на Страстном бульваре по закону положен штраф в пять тысяч рублей, которые не были проблемой для востребованного футболиста, и изъятие водительских прав. Права, правда, по статье 12.15 АК изымаются максимум на полгода. Но поскольку «лихачество» на дорогах – не первое административное нарушение Кокоркина, материалы по его правонарушениям переданы в суд. Футболист долго не мог понять за что его оштрафовали, ругался с представителем ГИБДД, пугал своим адвокатом.

Машины и нарушения ПДД – любимое «хобби» Кокоркина. Деньги и роскошь он любит намного больше славы, перспектив, карьерного роста. Питерский «Зенит» сулил Александру немалую прибыль, лондонский клуб «Арсенал» — сильнейшие чемпионаты, Кокоркин выбрал деньги и Россию. Спортивные результаты не будут волновать футболиста до тех пор, пока каждый год от «Зенита» он получает 3,5 млн. евро и еще 2 млн. евро в качестве «подписного бонуса».