Гаджимурад Хирамагомедов больше не будет являться участником Fight Nights Global, после избиения заместителя Федора Емельяненко. Эту информацию сообщил президент организации Камил Гаджиев, — информирует российское агентство «ТАСС».

На днях в Астане состоялся бой между Гаджимурадом Хирамагомедовым, который выступает в весовой категории до 77,1 кг, и Георгием Кичигину, который в результате поединка одержал победу. Такое решение приняли судьи. После этого спортивного мероприятия между проигравшим бойцом и Радмиром Габдуллиным произошла драка, после которой вице—президент российского Союза ММА был экстренно госпитализирован в больницу. Сообщается, что он получил сотрясение мозга и двойной перелом челюсти. По факту избиения, на спортсмена завели уголовное дело, что касается жертвы, состояние тяжелое, так как после перелета из Астаны в столицу РФ его самочувствие ухудшилось.

«Мы не знаем всех обстоятельств, но это дело уже вышло за рамки спорта. Мы знаем, что произошла конфликтная ситуация…Больше не будем с ним работать», — заявил президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.

Прокомментировал ссору также глава бойцовского клуба «Крепость». По утверждению Магомеда Кадиева, между мужчинами был внутренний конфликт. Он также добавил, что подобный инцидент имел место быть во время чемпионата России. В свою очередь по поводу драки представители Союза ММА РФ пока ничего не говорили.

Напомним, Хирамагомедов за свою спортивную карьеру одержал пять побед, а также два поражения. Он является двукратным чемпионом мира, а также России, и обладает Суперкубком.