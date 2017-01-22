Гандбол Чемпионат мира 2017: российская сборная проиграла в одной восьмой финала

Россия сборная проиграла в 1/8 финала, поэтому может уже не рассчитывать на получение медалей. Российские гандболисты встретились со словенцами, счет по итогам игры составил 32:26. Стоит отметить, что в плей-офф первенства сборная РФ попала после занятия 3-го места группы А. Сергей Шишкарев, который является главой Федерации гандбола России, прокомментировал игру. Мужчина оценил игру россиян неудовлетворительно.

«Спортсменам не хватало участников в команде, а также мастерства в общем», — отметил Шишкарев.

Необходимо уточнить, что во время игры со словенцами ее вынуждены были покинуть два лидера, а именно Сергей Горбок и Паша Альман. Это произошло из-за полученных травм. Тренер сборной уже успел принести извинение за данное поражение. Дмитрий Торгованов считает, что российская команда могла бы участвовать в четвертьфинале, но судьба распорядилась иначе.

Напомним, женская сборная по гандболу получила свое 1-е в истории олимпийское «золото». В финале Олимпиады-2016 российские спортсменки сразились со сборной Франции, их поединок завершился результатов в 22:19. Данная медаль стала 14-ой для сборной на этих Играх. Раннее российские гандболистки получали лишь «серебро».