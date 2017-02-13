Гимн Третьего Рейха: Ассоциация тенниса США опозорилась на Гавайях

Ассоциация тенниса США на Гавайях очень обидела представительницу Германии Андрею Петкович. Перед матчем немки и американки Алисон Риске организаторы Кубка пустили вместо нынешнего варианта гимна Германии гимн Третьего Рейха. Теннисистка поняла, что что-то пошло не так, когда зазвучали слова о том, что Германия – превыше всего.

На данный момент госпожа Петкович пребывает в шоке: это самое ужасное, что с нею могло случиться и как со спортсменкой, и как с гражданкой страны, осудившей нацизм. Неужели на Кубке Федерации ее не уважают? «Песня о Германии», исполняемая в 20-х годах ХХ в. стала позорной страницей страны, вернее – ее первый куплет. Начинают обычно со слов о единстве, правосудии и свободе Германии. Немке уже принесли извинения, пообещали, что такого больше не повторится, но спортсменка все равно играла расстроенная. Это оказалось на руку Риске, которая выиграла сначала со счетом 7:6, а потом – 6:2. Вероятно, и поэтому тоже капитан сборной по теннису Германии сказала, что данная ошибка непростительна, сколько бы Ассоциация ни приносила им извинений.

Барбара Риттнер, капитан сборной теннисисток, заявила, что запнуться и при исполнении гимна и устроить международный скандал – разные вещи. Однако, санкций со стороны Германии не будет – немки сменили гнев на милость и не станут наказывать США и Ассоциацию тенниса. Так же стало известно, что матч между представительницей Германии Юлией Гергес и американкой Коко Вандервеге сорвал дождь, а не международный скандал.