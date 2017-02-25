Гимнастка Ольга Корбут продает на аукционе олимпийские медали

Советская гимнастка Ольга Корбут вынуждена продавать на аукционе свои медали за победы. Причина проста: ей не на что жить в Америке. Четырехкратная чемпионка верит, что кому-то захочется купить ее награды в Далласе на аукционе «Platinum Night». Такие люди найдутся – некоторые коллекционеры ждали ее медали 40 лет.

Среди лотов – личные вещи Ольги Корбут, некоторые даже слишком личные. Нужда заставила гимнастку продать купальник с олимпиады в Лондоне в 1973 году, и свой первый паспорт гражданки Америки. У Корбут много значков мастера спорта, каждый из них стоит не меньше 250 долларов, а золотая медаль за «Мюнхен-1972» стоит не меньше 30 тыс. долларов. У исполнительницы знаменитой «петли», которую назвали «петля Корбут», не все так просо и гладко сложилось в Штатах, если она унижается, распродавая достижения и гордость. Муж Леонид Борткевич, который убедил Ольгу уехать в Америку, развелся с нею в Америке, вернулся в Беларусь, а Корбут осталась выживать в США.

Не получилось в Штатах не только у Ольги Корбут, но и у ее с Борткевичем сына Ричарда. Если бывшую гимнастку однажды поймали в супермаркете за кражей продуктов, то Ричард Борткевич стал фальшивомонетчиком, за что и был депортирован. Прессе Ольга рассказывает, что у нее в Америке интересная работа – тренер в элитной школе, но это не так. «Девочка с косичками» влачит жалкое существование и распродает свои награды.