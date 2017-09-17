Накануне прошел боксерский поединок меду Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. Оба боксера выстояли друг против друга все двенадцать раундов, по окончании которых судьи объявили ничью.

Мировая спортивная общественность была шокирована таким решением судей, которые не понимают, что делают. Всего судей было трое, один из них отдал победу Головкину, другой Альваресу, а третий посчитал, что победитель в данном случае не был определён. Наибольшее негодование вызвало решение женщины-судьи, которая и проголосовала за то чтобы отдать победу Альваресу. Такое решение судей Головин навал невероятным, отметив, что уровень судейского мастерства у этих судей ужасный. С такой точкой зрения согласилось довольно много профессиональных бойцов. Российский боксер – Сергей Ковалев написал в микроблоге, что данное судейское решение “настоящая лабуда”. Тренер Геннадия также заступился за своего подопечного, заявив что результаты поединка должны быть пересмотрены, так как, по его мнению, Головкин одержал победу.

После того как бой закончился Альварес также высказало свою точку зрения насчет своего соперника и результатов боя. Он заявил, что он рассчитывал на очень сильного противника, ведь ему рассказывали про его выдающиеся навыки боя и ударную мощь. Поэтому он очень удивился когда все эти легенды оказались по него неправдой. По его мнению, победа должна была достаться ему. Он также добавил, что желает провести повторный поединок, чтобы показать, на что он способен, если этого конечно, захотят люди.