Игроки НХЛ пропустят зимнюю олимпиаду в этом году

НХЛ не собирается делать паузу в регулярном чемпионате для того, чтобы хоккеисты смогли принять участие в олимпийских зимних играх в этом году. Информация об этом была опубликована в официальном аккаунте лиги в твитере.

На это уже отреагировали в профсоюзе спортсменов, заявив, что данное решение очень сильно их разочаровывает, и говорит о недальновидности лиги. В профсоюзе считают, что необходимо проявить уважение к мнению спортсменов НХЛ. Такое поведение лиги негативно скажется для хоккея в целом и любителей игры.

Однако, уже многие хоккеисты заявили о том, что обязательно примут участие в нынешних олимпийских играх, вне зависимости от решения НХЛ. В их числе оказался и зачинщик массовой драки во время недавнего матча — Александр Овечкин.