Камиль Аллахвердиев – человек, стрелявший в бойца Расула Мирзаева из пистолета с пластиковыми пулями, по иронии судьбы оказался другом бойца Хабиба Нурбагандова. В Сети встречается немало фото, подтверждающих, что Аллахвердиев и Нурбагандов – друзья, которые много времени проводят вместе. Газета Tofight.ru не берется утверждать, но мотивом избиения могла стать месть.

Поклонники ММА недоумевают: зачем профессиональному бойцу, мусульманину Нурбагандову «друзья», которые его компрометируют? Но факт остается фактом: Расул Мирзаев в больнице узнал нападавшего и стрелявшего в него человека. Пока СКР ничего не подтверждает и не опровергает, но известно, что Мирзаев и Аллахвердиев тоже хорошо друг друга знали – чужим боец не открыл бы двери. Травмы, нанесенные спортсмену, на год лишат его большого спорта, поединка и побед. Следствие не отрицает и такой мотив.

Газета «Дни.ру» пишет: Хабибу Нурбагандову предстоит тяжелый бой с ирландцем Конором Макгрегором, и бойцы с Северного Кавказа считают, что ирландец испугался боя, и у него нет шансов. На вечеринке в ночном клубе Мирзаев дал понять землякам, что это не так – он дружит с Артемом Лобовым, выступающим за Ирландию. Как друг бойца ММА докатился до нападения и группового избиения – узнает следствие.