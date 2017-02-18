Когда бой Емельяненко с Митрионом: все билеты на матч в США раскуплены

Легендарный матч между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом состоится ночью 19 февраля. Все билеты на матч уже раскуплены, но у чемпионата Bellator-172 есть договоренности с каналом «Матч ТВ», и бои можно будет посмотреть по телевизору. Не всем интересы предварительные 16 матчей, и к основным боям можно проснуться в 5:00 утра, а Емельяненко и Митрион сойдутся не раньше 7.00 по Москве.

Представлять Россию на поединке в «спортивном» калифорнийском городе Сан-Хосе будет не только Федор Емельяненко, но и менее известный боец ММА Анатолий Токов. Токову тоже подобрали достойного соперника – Франциско Франце из Америки, но зрители придут смотреть именно на бой «Емельяненко-Митрион»: чемпиона в тяжелом весе у ассоциации Bellator нет, потому противостояние должно быть зрелищным. Шансов американцу российские аналитики практически не дают: Мэтт Митрион – «гора мышц без интеллекта и стратегии ведения боя».

Сам Емельяненко заявил прессе, что если он вдруг по иронии судьбы проиграет бой Мэтту Митриону – закончит карьеру. Самому Федору уже 40 лет, его противник двумя годами моложе, у американца больше всего на одно поражение, но интервью в стиле «я ухожу из спорта» Емельяненко дает все чаще и чаще. Да и в США ему не настолько комфортно, как в Японии или в Санкт-Петербурге. Американцы больше переживают за своего бывшего игрока в американский футбол и волнуются, чтоб на ринге у него не начались головокружения вследствие травмы головы. А Россия верит, что на стороне их бойца – собственный стиль боя, а такого стиля как «влезть в драку» не существует.