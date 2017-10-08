Константин Сарсания: друзья вспоминают покойного директора команды «Зенит»

Друзья Константина Сарсании, умершего 7 октября в возрасте 49 лет, вспоминают, каким человеком покойный был при жизни. По их словам, директор и основатель «Зенита» сделал для футбольной команды намного больше, чем ее тренер Адвокат и его предшественники.

В Санкт-Петербурге на 50-м году жизни скончался Константин Сарсания – директор команды «Зенит», футболист и тренер. Друзья вспоминают его как человека, которому не время было умирать: он только в этом году снова вернулся в «Зенит», чтобы сделать для родной команды еще многое, но не успел. По словам товарища Сарсании, футбольного агента Романа Орещука, ничего не предвещало беды в виде тромба: на матче «Зенита» и «Краснодара» директор прекрасно себя чувствовал, да и зачем обследоваться на тромбы в сосудах, если ничего не беспокоит? Боли в ноге беспокоили директора целый день, но этот симптом принято связывать с артритом, артрозом, но никак не с болезнью, которая с каждым годом молодеет. Умер функционер на руках у сына, не выходя из комы.

Московское «Динамо» опубликовало на своем сайте соболезнования для коллег из «Зенита», футболисты тепло вспоминают человека, который был и их директором в 2009-2010 гг. Его знали как позитивного, с чувством юмора и настоящего фаната футбола. Его команда «Зенит» отмечает, что даже после смерти создателя и функционера она будет прорываться к новым победам, и на этом пути футболистов никто не остановит. Успехи еще будут, Константин Сергеевич их не увидит.