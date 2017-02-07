Кристина Жмудская: певицу, забывшую слова гимна России, освистали на ЧМ

Очередной скандал с певицей, забывшей слова гимна Российской Федерации перед соревнованиями, назревает в российском спорте. В этот раз трибуны освистали Кристину Жмудскую, которая опозорила себя и нашу команду по хоккею с мячом. Певица забыла слова гимна собственного государства, а извиняться принялась на английском языке.

Сейчас Кристина оправдывается и ссылается на техническую неисправность. Она обязательно должна слышать себя в наушниках, а наушники испортились. Певица давала понять, что техника неисправна, а петь в таких условиях совершенно невозможно, но помеху никто не устранил. После публичного позора девушка убежала плакать, ее успокаивали только организаторы, извиняясь за неполадку. А когда Россия проиграла со счетом 3:4 финал шведам, на Жмудскую повалились все шишки и за исполнение, и за проигрыш. За произошедший инцидент на международном уровне извинился оргкомитет ЧМ в Швеции.

Певица, приглашенная Россией для поддержки команды, не виновата – решили шведы и принесли за конфуз искренние извинения. По их вине исполнительница просто запнулась, извинилась и допела до конца. Эхо в наушниках кого угодно собьет с толку, и Жмудская – не исключение. Организаторы турнира по хоккею с мячом попросили не набрасываться на Кристину, а все претензии предъявлять им.