Кубок мира по биатлону: российская сборная в Пхёнчхане не радует победами

Нынешний Кубок мира по биатлону в Пхёнчхане – явно не для России. Спортсменов из РФ нет на пьедестале почета за спринтерскую гонку. Перове место взял австриец, но втором – американец, третье занял француз, россияне заняли девятое и 23-е место, но и Евгений Гараничев, и Антон Шипулин рассчитывали не другой результат.

Женская сборная, по словам международных обозревателей, проявила себя ужасно: росянки не получили в спринтерской гонке для спортсменок даже девятого или 23-его места: Татьяна Акимова пришла 34-ой из 97-и биатлонисток. О «победах» Ирины Услугиной, Ирины Старых, Светланы Мироновой, Светланы Слепцовой решаются писать не все СМИ: чем ближе к концу списка – тем больше фамилий россиянок. Первым местом в спринте может похвастаться немка Лаура Дальмайер, за нею следом идут норвежка и француженка. Биатлонист Антон Шипулин успокаивает себя и сборную России тем, что на реабилитацию россиян еще есть целый год до Олимпиады.

Поклонников биатлона не устраивает такая подготовка россиянок: почему самых сильных российских биатлонисток давно купили другие страны, а на чемпионаты ездят только «патриотки Росси»? Девушки на эстафете отказывались бежать, выбывали из нее досрочно, промахивались. Сложилось ощущение, что россиянкам «пришлось» бежать. Завтра российской сборной предстоит эстафета, какой результат она покажет – будет известно 5 февраля.