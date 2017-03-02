Кубок России по футболу 2016-2017: определились все полуфиналисты Кубка

Стало известно о том, что стали известны все полуфиналисты Кубка РФ по футболу 2017. В крайнем матче Кубка России московская команда «Локомотив» смогла одержать победу над командой «Тосно», представившей Ленинградскую область.

Стоит отметить, что в среду, первого числа, прошли еще и два других Кубка. Они окончились победами некоторых команд со счётом один – ноль. Например, команда «Рубин» смогла победить команду из Новосибирска «Сибирь». Победить команде помог гол Жoнатаса, что произошло на восемьдесят восьмой минуте игры. А «Уфа» забила гол «Анжи» на шестьдесят шестой минуте игры. Этому поспособствовал Азамат Засеев. В результате данных пройденных полуфиналов стало понятно, какие команды сразятся за финал Кубка.

Сообщается, что в финальной игре сыграют такие команды, как: «Лoкомотив», «Уфa», «Урал» и «Рубин». Неизвестно, в каких городах будут проходить матчи между указанными командами, но дата проведения уже определена – пятое апреля. Финал туpнира – самое последнее и важное испытание, в котором примут участие только две команды, состоится двадцать восьмого мая. Футбольные фанаты сегодня продолжают следить за ходом игры своих любимых команд.

Спортсмены долгое время готовились к Кубку, так как это одно самых важных соревнований для каждой футбольной команды. Именно победа какой-то одной команды в финале покажет, кто сможет представить страну на международных играх.