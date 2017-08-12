Российская легкоатлетка Дарья Клишина завоевала в Лондоне серебряную медаль по прыжкам в длину и сейчас немного жалеет, что медаль не золотая. Ей не хватило двух сантиметров, чтобы стать первой, и потому золото отвезет в Америку прыгунья Бриттни Риз. Третье место тоже завоевала американка, Тианна Бартолетта.

Прыгунья в длину Дарья Клишина, выступая в Лондоне на ЧМ под нейтральным флагом, прославила Россию – она завоевала второе место. Всего на два сантиметра дальше прыгнула американка Бриттни Риз, которая увезет золото. Но даже такой результат – огромное достижение для Дарьи, которая раньше не привозила с олимпиад медалей. В 2014 году ей удалось завоевать бронзу на Чемпионате Европы, а на пресловутой Олимпиаде в Рио, куда не пускали россиян, она заняла девятое место. Тогда ее результат составлял 6 метров 63 сантиметра, но Клишина упорно занималась и в Англии «пролетела» ровно семь метров. Считанные сантиметры отделили ее от золота.

Свою победу спортсменка объясняет тем, что прыжок именно семь метров в длину – ее мечта, но иногда эти предательские сантиметры определяют победу. Так же на ЧМ она не нервничала и принимала ситуацию такой, какая она есть. Ей не удалось привезти в Россию золото с Олимпиады в Рио, но прыгунья давно «отпустила» то поражение, к тому же ситуация год назад была для российских атлетов нездоровая. А сейчас Клишина наслаждалась чемпионатом и спортом, хотя и выступала под нейтральным флагом.

Ранее СМИ писали о том, что атлеты, вынужденные выступать в Лондоне под так называемым нейтральным флагом, все равно представят Россию. Тогда Дарья Клишина отметила, что на ее форме будет национальный флаг, поскольку им это разрешили, а другие спортсмены нормально отнесутся к россиянам после допинг-скандалов. Запреты касались только гимна России, который нельзя было поставить даже на рингтон. Даше не хватало своей команды в Лондоне, но ее радовало, что с нею приехали еще 18 россиян.