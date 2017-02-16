Лига чемпионов: «Бавария» разгромила «Арсенал» со счетом 5:1, «Реал» выиграл у «Наполи»

Сегодня в Мюнхене в рамках 1/8 Лиги Чемпионов команда «Баварии» выиграла у «Арсенала», а «Реал» разгромил «Наполи». Баварцы обеспечили себе счет 5:1, заработав место в четвертьфинале, «Реал» из Мадрида выиграл со счетом 3:1. Так же в четверть финала попадут команды «Бенфика» и «Пари Сен-Жермен». Им позорно проиграли «Барселона» — 4:0 и «Боруссия» — 1:0.

Сейчас спортивные аналитики рассуждают, что помешало «Арсеналу» забить хотя бы два меча, а не один, почему потерпели фиаско «Боруссия» и «Барселона», почему не везет клубу «Наполи». От «Барселоны» не ожидали подобного: на нее всегда возлагают много надежд, и оттого ее фанаты очень больно разочаровываются. «Арсеналу» тоже не поздоровится от фанатов. Проигравшие удостаиваются мемов и издевательских картинок, а победители в лице «Баварии» и команды «Пари Сен-Жермен» из Франции удостоятся чести и оваций. В Сети уже появилась карикатура с «Арсеналом»: вся команда в виде рабочих карьера сидит и «перекуривает», а отдувается за всех Санчес – «автор» гола в счете 5:1. «Немцы» танками давят зазнавшихся англичан в виде иномарки, а на другой картинке пятеро ногами бьют одного, что символизирует распределение голов. А вратарю «Арсенала» лучше вообще на людях не показываться.

«Барселона» тоже выслушает о себе все, что думают фанаты после матча с «ПСЖ», как по-свойски называют французов поклонники. Каталонцев выставили не в лучшем виде – не забить ни одного мяча, хотя в их ворота направили все четыре. «Барселону» отправили «на дно», не давая шанса на реванши на долгое время. А парижане уверены, что лучшей «валентинки» из «города любви» Парижа даже ждать не приходится. Надолго запомнят каталонцы из «Барселоны» такую «ночь любви». Но четвертьфинал покажет, что будут победители делать на поле друг с другом.