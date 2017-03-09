В четвертьфинал «Лиги Чемпионов» 7 марта прошли «Бавария» и «Реал Мадрид», а 8 марта путевку в дальнейшую борьбу за титул получили «Боруссия» и «Барселона». На сегодня все говорят о матче «Барселоны» и «ПСЖ»: шутка ли – забить шесть голов, а в ответ получить всего один гол. Даже матч «Боруссия-Бенфика» со счетом 4:0 меньше обсуждают.

Сейчас «Барселона» радуется, празднует, подсчитывает голы, анализируют их. Они отыгрались в ответном матче за неприятный результат прошлого поединка – 0:4. Видно, их раззадорила реакция фанатов: поклонники футбола клепали на проигравших обидные и даже оскорбительные фотожабы, намекая на то, что Париж – город «любви». Чуда бы не случилось, не заставь «Пари Сен-Жермен» каталонцев почувствовать себя полными неудачниками. Первые три мяча словно сами получились у команды за 7 минут, в общей сложности выходит 6:5 в пользу «Барселоны», на следующий этап проходит испанская команда, а не французы. Испанцы «вернулись» в глазах фанатов, они вернули прежнюю «Барселону», которая никогда не будет проигрывать «всухую». Были даже те, кто верили – камбэк случится, французы еще пожалеют, и 4:0 – не приговор. Фанаты будили соседей, ругались и орали, глядя, как на последних минутах Испания уничтожает Францию.

Матч «Боруссия-Бенфика» прошел спокойнее и тише, вообще немцы неспособны на резкие и яркие победы. Однако «Боруссия» сломала «Бенфику» морально. Почти сразу забила первый гол из четырех, который потом задавал настроение всей игре. Португалия сразу потеряла боевой дух, это вылилось в отсутствие голов. Форсировать события никто не решался, но португальцам пассивность дороже обошлась: у них не было даже нормальных потенциальных голов, закончилось это поражением 4:0. Героем немцев стал П-Э. Обамейянг – автор трех голов из четырех.