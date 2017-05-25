Лионель Месси: приговор Верховного суда Испании в отношении знаменитого футболиста оставлен в силе. Он приговорен к 21 месяцу тюремного заключения за неуплату налогов в положенные сроки. К лишению свободы за аналогичное преступление привлечен и его отец — Хорхе Месси, он проведет за решеткой 15 месяцев.

По сообщению ИА ТАСС, испанский Верховный Суд не изменил решение нижестоящего суда, касающееся участи известного во всем мире футболиста Лионеля Месси. Он приговорен к 21 месяцу заключения в тюрьме за неуплату налогов. Вместе сыном за решетку на 15 месяцев отправится и отец — Хорхе Месси за аналогичное преступление. Помимо тюремного заключения отец и сын Месси обязаны выплатить государству штраф в 2,1 миллиона евро.

Такой суровый вердикт суда был вынесен им еще в июле 2016 года. Тогда адвокаты Лионеля и Хорхе заявили, что будут обжаловать это решение в вышестоящие инстанции, так как у них есть для этого все основания.

Напомним, что отец и сын Месси обвинялись в сокрытии налогов на сумму более четырех миллионов евро. Сторона обвинения утверждала, что Лионель не платил положенные налоги с полученной в результате игр прибыли за три года подряд, начиная с 2007 года. В свое оправдание футболист заявлял, что он никогда не занимался собственными финансами, все подобные дела вел его отец Хорхе. Суд посчитал эти утверждения неубедительными и вынес суровый приговор Месси, несмотря на всего его регалии в мире спорта.