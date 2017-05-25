﻿

Лионель Месси: приговор Верховного суда Испании в отношении знаменитого футболиста оставлен в силе. Он приговорен к 21 месяцу тюремного заключения за неуплату налогов в положенные сроки. К лишению свободы за аналогичное преступление привлечен и его отец — Хорхе Месси, он проведет за решеткой 15 месяцев.

Месси, Барселона
Фото: Спорт-Экспресс

По сообщению ИА ТАСС, испанский Верховный Суд не изменил решение нижестоящего суда, касающееся участи известного во всем мире футболиста Лионеля Месси. Он приговорен к 21 месяцу заключения в тюрьме за неуплату налогов. Вместе сыном за решетку на 15 месяцев отправится и отец — Хорхе Месси за аналогичное преступление. Помимо тюремного заключения отец и сын Месси обязаны выплатить государству штраф в 2,1 миллиона евро.

Такой суровый вердикт суда был вынесен им еще в июле 2016 года. Тогда адвокаты Лионеля и Хорхе заявили, что будут обжаловать это решение в вышестоящие инстанции, так как у них есть для этого все основания.

Напомним, что отец и сын Месси обвинялись в сокрытии налогов на сумму более четырех миллионов евро. Сторона обвинения утверждала, что Лионель не платил положенные налоги с полученной в результате игр прибыли за три года подряд, начиная с 2007 года. В свое оправдание футболист заявлял, что он никогда не занимался собственными финансами, все подобные дела вел его отец Хорхе. Суд посчитал эти утверждения неубедительными и вынес суровый приговор Месси, несмотря на всего его регалии в мире спорта.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА