Людмила Белоусова: легенда мирового фигурного катания умерла в 81 год

29 сентября в Швейцарии ушла из жизни Людмила Белоусова – «легенда» мирового парного фигурного катания. О смерти двукратной чемпионки заявила Кристен Битти – продюсер одного из американских шоу про фигуристов, Битти предположила в блоге, что известную россиянку доконал рак. Людмила известна тем, что долгие годы ее любимый муж Олег Протопопов был ее бессменным партнером в парном катании, супруги вместе покоряли вершины, демонстрируя не только технику, но и энергию любви.

В Швейцарии 29 сентября перестало биться сердце двукратной олимпийской чемпионки Людмилы Белоусовой: спортсменка совсем немного не дожила до 82 лет. О том, что причиной смерти стала онкология, заявила в соцсети фигуристка Кристен Битти, а призер парного катания Олимпийских игр-1984 Олег Макаров подтвердил ее слова. Он хорошо знал покойную и ее мужа Олега Протопопова: супружеская пара много лет была парой на льду, покоряя судей не только техникой, но и «любовной химией». В 1979 году пара решила остаться в Швейцарии и даже запросила там политического убежища, за это СССР лишил беглецов права въезда и каких бы то ни было связей с Родиной. Пара до 2003 года не посещала Россию, радуя творчеством только европейцев в различных шоу на льду.

Смерть чемпионки стала для ее коллег по цеху настоящим шоком: всего два года назад она со своим супругом выступала в Массачусетсе на шоу «Вечер с чемпионами» и очень хорошо выглядела внешне и на льду. Сейчас фигуристы приносят соболезнования ее 85-летнему мужу Олегу Протопопову, вдовец пока не давал комментариев СМИ. Так же неизвестно, похоронит он жену в Швейцарии и организует транспортировку на родину.