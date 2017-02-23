Лыжник Адриан Солано повеселил публику на ЧМ по лыжным гонкам

Лыжник Адриан Солано смог развеселить всех во время ЧМ по лыжным гонкам. Пользователи интернета активно обсуждаю спортсмена из Венесуэлы.

Во время участия в квалификационной гонке, рассчитанной на 10 км, среди мужского пола, венесуэльскому спортсмену уделили внимание окружающие. Адриану Солано достался первый номер, еще на старте к нему было приковано внимание не только журналистов, но и зрителей. Этот момент очень смутил спортсмена, по этой причине он опоздал на старт. При прохождении первых метров чуть не упал.

На этом неудачи мужчины не закончились. Далее его техника удивила всех, он будто встал на лыжи в первый раз. Окружающие были в восторге от спортсмена, который падал, терял палки, которые после умудрился поломать. Прошел дистанцию в 3,5 км венесуэлец уже уступал лидеру гонки практически 28 минут. Дошел до середины пути, спортсмен все же принял решение сойти с дистанции, но это не расстроило спортсмена. После гонки ему аплодировала вся публика, а Солано показывал радость и передавал приветы на камеру.

Пользователи интернета продолжают активно обсуждать спортсмена: «Страшно за него было, когда он ехал с горы. Мне кажется, он и сам был напуган», «Такое впечатление, что он встал на лыжи в первый раз», «Уважаю его, видно старание спортсмена».