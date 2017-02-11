Лыжня России 2017 Иркутск: спортсменов и зрителей будут оберегать спасатели

«Лыжню России-2017», которая состоится сегодня 11 февраля в Иркутской области, будут оберегать спасатели. Для предотвращения травм и несчастных случаев в поселок Молодежный привезли спасателей, а перед этим несколько комиссий проверяли лед и лыжню на наличие трещин. ГИМС, МСЧ, даже несколько пожарных подрядов стянули в область ради безопасности лыжников и зрителей.

Чтоб спортсмены и болельщики не замерзли, установили походно-полевую кухню с горячей кашей, два обогревательных пункта. Спасатели в количестве 250 человек верят в лучшее, но готовы к любой внештатной ситуации, а таковых зимой немало. Все они четко расписаны в памятках, которые выдадут каждому посетителю лыжни. МЧСники будут дежурить до самого конца праздника на берегу водохранилища. Саму лыжню в этом году нарезали финским ратраком PistenBully, она должна быть безопасной для участников соревнований.

В прошлом году мероприятие приняло 12.тыс. человек, в этом организаторы планировали и рассчитывали принять не меньше, но зарегистрировалось 8 тыс. человек, что тоже радует. Необязательно быть профессиональным лыжником, чтоб принять участие соревнованиях. Дистанции 5 км. и 10 км. ждут своих участников, а VIP- дистанция будет длиной 2017 км. Подростков до 18-и лет не пустят на длинную дистанцию 10 км, а детям младше пяти лет запрещено участвовать в лыжне. Торжественное открытие мероприятия поручили губернатору Иркутской области Сергею Левченко.