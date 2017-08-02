Мария Шарапова, российская теннисистка, оправившись после травмы, победила свою соперницу из Америки Дженнифер Брэйди в матче, который проходил в городе Стэнфорд. Таким образом, россиянка стала обладательницей призового фонда в 710900 долларов.

По сообщению ИА «ТАСС», теннисистка Мария Шарапова в мае получила травму колена. На данный момент она благополучно оправилась и уже выиграла 1-ый матч в городе Стэнфорде, где боролась за крупный денежный приз с Дженнифер Брэйди. В итоге Мария стала обладательницей более 700 тысяч долларов. На этот матч Мария Шарапова получила от организаторов спецпредложение, которое оказалось для нее удачным. Она обошла американскую спортсменку со счетом 6 и 1, 4 и 6, 6 и 0.

Во 2-ом туре состязания тридцатилетняя спортсменка встретится с Лесей Цуренко, спортсменкой из Украины.

Напомним, что еще до того, как Мария получила травму, она была дисквалифицирована на год и три месяца за нарушение антидопинговой политики. Потом она повредила колено в Риме и поэтому ей пришлось пропускать матчи еще на протяжении двух с половиной месяцев. Но в этом году ей все же удалось поучаствовать в 3-х турнирах: в Риме, Штутгарте и испанском Мадриде. В рейтинге WTA она находится на 171 месте.

До Марии Шараповой в Стэнфорде победу одерживала теннисистка Наталья Вихлянцева, соперницей которой была местная спортсменка Дэниелла Лао. В этом году в турнире, помимо Шараповой, будет задействована Анастасия Павлюченкова. Закончится турнир шестого августа.