Мартен Фуркад подстроил падение россиянина Александра Логинова

Французский биатлонист Мартин Фуркад поставил подножку нашему биатлонисту Александру Логинову в прямом смысле слова. В австрийском городке Хохфильцен во время командных гонок на эстафете Фуркад спровоцировал падение одного из четверки россиян, а когда узнал, что Россия заняла третье место, самовольно ушел с пьедестала.

За что француз настолько ненавидит русских – остается загадкой. Эта выходка в Австрии во время ЧМ по биатлону – далеко не первая. И если речь пошла об обидах, то это россиянам, включая Александра Логинова, не следовала бы стоять с таким хамом на одном пьедестале. Россияне потому не отвоевали у французов серебряную медаль, что Фуркад им на лыжне всячески мешал, подсекал и перекрывал коридор. Шипулин подозревает, что такое странное поведение биатлониста связано не с желанием победить, а с «политикой» и допинговым скандалом. Все «выходки» француза оказались в рамках закона и правил биатлона, но неприятно соревноваться с таким противником – он хам. В день рождения Александра Логинова Фуркад в качестве тоста припомнил имениннику дисквалификацию на два года, о чем и написал ему в соцсетях.

Допинговый скандал будет еще долго отражаться на российских спортсменах: Фуркад считает, что россиян нужно всячески унижать за то, что они побеждали «на допингах». Но российские биатлонисты, допущенные на ЧМ в Австрии, тоже «чисты». Французы извинились за своего резкого, хамоватого коллегу: его поведение напоминает «звездную болезнь».